C’est la romance de l’été. Dix-sept ans après leur rupture, Jennifer Lopez et Ben Affleck remettent le couvert. La Bomba latina a profité de son 52e anniversaire pour afficher leur amour retrouvé au grand jour.

En vacances dans le sud de la France, les deux amoureux roucoulent sur leur yacht à 130 millions de dollars (110 millions d’euros) et n’hésitent pas à alimenter leurs réseaux de clichés torrides. Bref, Bennifer est officiellement de retour et c’est l’événement people de l’été !

C’est en juillet 2002, quelques mois après s’être séparée de Cris Judd, son chorégraphe, que J.Lo a entamé sa relation avec la star de The Town. Trois mois plus tard, une demande, des pétales de roses et une bague à 1 million de dollars, et les voilà déjà fiancés. Ben Affleck fait une apparition dans Jenny From The Block, le premier clip de l’album This is me… Then de J.Lo, un véritable carton chez les disquaires et une confirmation pour la chanteuse.