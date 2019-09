Le truc n’est pas infaillible mais il existe un truc assez efficace pour rencontrer Reese Witherspoon à Los Angeles.

Surtout pour l’instant, puisqu’elle apprend à conduire à son fils. "C’est un meilleur conducteur que moi , a-t-elle expliqué à Ellen DeGeneres. Je suis souvent distraite. Dès que je vois un joli chien, je me dis qu’il faut garer l’auto sur le champ, et je le fais vraiment. Je sors alors de la voiture, si c’est un bouledogue." Les promenades de bouledogues pourraient considérablement augmenter à L.A. Et les risques d’accident aussi.