Parfois, la ressemblance parent-enfant est telle qu'elle en est bluffante. C'est le cas avec l'actrice Reese Witherspoon. L'Américaine au sourire ravageur et à la personnalité solaire a fait sensation en partageant un cliché avec Ava et Deacon, ses adolescents de 21 et 17 ans et fruits de son union avec Ryan Philippe.

Trait pour trait

Celle qui est désormais l'une des figures hollywoodiennes les plus riches de la planète selon Forbes a confié à quel point elle était fière de sa progéniture. "Mon Dieu, je suis chanceuse d’être leur maman", a-t-elle écrit en légende d'une photo en toute décontraction. Les trois sosies ont provoqué un torrent de réactions sur le réseau social. "On dirait que tu es leur soeur !", a notamment commenté Cindy Crawford, sous le charme. Un bien beau trio.