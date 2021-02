Il a bien grandi ! Hashem, le fils cadet de Rania et Abdallah II, a eu 16 ans le 30 janvier 2021. Heureux hasard, cet anniversaire coïncide avec celui du Roi, 59 ans cette année. La famille royale de Jordanie a marqué le coup en publiant quelques clichés sur son compte Instagram officiel.

"Il semble impossible de vous aimer tous les deux davantage, mais chaque jour me prouve que j'ai tort... doublement ! Joyeux anniversaire Votre Majesté et mon Prince Hashem", a tendrement écrit la Reine pour accompagner les photos, dont deux en noir et blanc. Sa ressemblance avec son quatrième et dernier enfant semble d'ailleurs s'affirmer de jour en jour. Le grand frère d'Hashem, le prince héritier Hussein, n'a pas manqué de lui souhaiter un joyeux anniversaire ainsi qu'à son père, "un dirigeant qui a dédié sa vie au service de son pays et de son peuple, et qui n'a reculé devant rien pour sauvegarder cette nation".