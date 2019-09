Renaud s’est énervé sur les ondes de RTL. Pour dénoncer les rumeurs à son sujet. "Malgré ce que dit la presse people, la presse de caniveau, je n’ai ni AVC, ni cancer du foie, ni cirrhose. Je suis en parfaite santé depuis un an, je ne bois plus une goutte d’alcool depuis neuf mois." Et d’ajouter : "Je suis parfaitement lucide et heureux." Un bonheur en partie lié à un album, Les mômes et les enfants d’abord, attendu fin novembre. "Je parle à la place des enfants ; j’espère qu’ils aimeront cela, ainsi que les parents parce que c’est quand même plutôt des chansons pour les grands." On attend de le découvrir avec impatience.