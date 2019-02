Solanche Séchan s'est éteinte à 95 ans. Elle avait donné la vie à Renaud le 11 mai 1952, qui deviendra le brillantissime auteur-compositeur-interprète. Le chanteur, aujourd'hui âgé de 66 ans, venait de perdre son frère quelques jours plus tôt. Ce double deuil n'en est que plus accablant pour celui dont la santé était vacillante au cours de ces dernières années. Une mauvaise santé qu'il devait notamment à son addiction à l'alcool.

Sa mère a élevé Renaud ainsi que ses 5 frères et soeurs. Dans l'autobiographie du chanteur, écrite en 2016, il disait de sa mère qu'elle était une femme "affectueuse" et "courageuse". Dans celle-ci, il rendait hommage à cette maman qui chantait Charles Trénet et Tino Rossi à la maison.

Sa perte constitue dès lors un grand bouleversement pour l'auteur de "Mistral gagnant". "Renaud est évidemment abattu, mais il reste sobre, dit l’un d’eux. La mort si brutale de son frère, qui était si important à ses yeux, peut servir d’électrochoc. D’autant que son nouvel album est bien avancé et qu’il est excellent", confie un proche à nos confrères du Parisien.