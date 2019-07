Le chanteur est apparu amaigri et fatigué à l’occasion d’un tournoi de pétanque des personnalités dont il était le parrain dans le Vaucluse. Après sa cure de désintoxication et la perte de son frère Thierry Séchan, Renaud reste néanmoins "toujours debout". Et quand il s’agit de jouer aux boules (tu tires ou tu pointes ?), l’artiste de 68 ans pét(anque) la forme !