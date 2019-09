"Je reviens en Belgique deux ou trois fois par an pour visiter ma famille et aussi parce que mon comptable habite en Belgique" , sourit d’emblée Marisa Papen, célèbre mannequin limbourgeoise de 27 ans (originaire de Beringen) connue pour avoir posé nue dans de nombreux endroits à travers le monde et qui l’ont parfois conduite directement en prison (voir ci-contre). "Je suis donc aussi obligée de revenir pour faire régler mes affaires. Mais j’avoue que je n’y reviens pas très souvent. J’y ai vécu durant 21 ans, ce qui est déjà une très grande partie de ma vie. Et le monde est trop grand pour rester au même endroit sans cesse. Je suis juste une femme en train d’explorer."

(...)