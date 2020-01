René-Charles, son fils aîné, a trouvé l'amour.

René-Charles Angélil n'est plus un coeur à prendre. Et c'est sa mère qui le dit ! Alors qu'elle vient tout juste de reprendre son Courage World Tour, Céline Dion s'est laissée aller à quelques rares confidences au sujet de son fils aîné, âgé de 18 ans.

"C'est une bonne personne"

Dans une interview accordée à OK! Magazine, la diva a expliqué qu'elle était tout simplement aux anges. " C'est merveilleux, parce qu'elle est un peu plus âgée. Elle a 20 ans et nous savons tous que les femmes sont définitivement plus matures que les hommes. C'est une bonne personne", a-t-elle déclaré au sujet de la girlfriend de René-Charles, dont le nom n'a pas encore fuité. La jeune femme semble s'être immédiatement intégrée à la petite tribu soudée de la star. " Pour Halloween, elle a amené des citrouilles avec elle, mais René-Charles n'avait pas envie de creuser. Alors, elle a proposé de le faire avec ses frères, pour lui montrer que c'était important pour elle de passer du temps avec eux", a-t-elle expliqué au magazine américain. C'est donc une maman et une artiste comblée qui débarquera à Anvers les 28 et 30 mai prochains.