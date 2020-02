Chapitre réalisation, autant le claironner d’emblée, ce biopic de Rupert Goold ne brille pas par son originalité. Inspiré d’une pièce de Peter Quilter, End of the Rainbow, de laquelle Tom Edge (The Crown) a tiré un scénario, le récit est traité de la manière la plus classique qui soit. Dans le cas présent, il est certes ponctué de flash-backs qui ramènent Judy Garland à l’époque où elle était une enfant-vedette sous l’emprise du studio MGM mais la trame s’attarde principalement aux deux dernières années de la vie de la légendaire artiste. Malgré cette approche des plus conventionnelle, il faut reconnaître que Judy tient la route grâce à la formidable performance de Renée Zellweger. Telle Marion Cotillard et son incarnation de Piaf dans La Vie en rose, l’actrice Texane s’est visiblement investie à fond pour redonner vie à la star du Magicien d’Oz. Une prestation qui lui a permis de décrocher un Golden Globes et l’Oscar de meilleure actrice.

Profondément émouvant et démoralisant, ce drame couvrant la fin de vie d’une femme d’exception partie trop tôt - elle n’avait que 47 ans - aurait peut-être gagné en équilibre si Rupert Goold y avait injecté un peu plus de scènes joyeuses. À trop vouloir faire dans le pathos, le réalisateur provoque, parfois, un sentiment d’étouffement.

Judy raconte le destin d’une artiste hors-norme qui dès son plus jeune âge a été confrontée au jugement des autres : trop grosse, trop maigrichonne, trop comme ci, pas assez comme ça. Avez-vous déjà enduré des commentaires de la sorte et si oui, comment réagissiez-vous ?