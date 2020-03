Le jeune chanteur canadien Lenni-Kim a annoncé samedi être atteint du nouveau coronavirus, appelant ses fans à se montrer "responsables socialement" et à respecter les mesures de confinement.

L'artiste de 18 ans, originaire du Québec, est allé se faire tester dans un hôpital de Montréal après que sa mère et lui ont développé plusieurs symptômes, dont des courbatures, de la toux et des maux de tête, a-t-il raconté dans une vidéo postée sur son compte Instagram.

Tous deux ont été testés positif au Covid-19.

"Le coronavirus, c'est extrêmement virulent, ça s'attrape super facilement. Nous, on a fait attention et on l'a quand même attrapé," a-t-il dit. "Quand on vous dit de rester chez vous, c'est sérieux; restez chez vous."

Lenni-Kim a été révélé en 2015 par l'émission The Voice Kids, diffusée sur la chaîne de télévision française TF1. Il a également joué dans la série Demain nous appartient, diffusée sur la même chaîne.

"Faites attention aux personnes âgées, soyez responsables socialement," a-t-il ajouté. "Cela n'a jamais été aussi facile de rester chez soi."

L'épouse du Premier ministre Justin Trudeau, Sophie Grégoire, a également été testée positive et placée en quarantaine. Le chef du gouvernement ne présente aucun symptôme mais a été mis à l'isolement pour deux semaines par précaution, ainsi que les trois enfants du couple.

Le Canada recensait samedi en fin de journée plus de 1.300 cas de coronavirus, et 19 décès liés à la pandémie.