La vidéo a été publiée sur le compte du gouverneur de l'État de New York.

On ne le dira jamais assez, pour limiter la propagation du Covid-19 et le nombre de victime qu’il fait, il est impératif de respecter à la lettre les consignes de confinement qui ont été décidées par les autorités. Il y va aussi de la vitesse à laquelle une vie normale sera à nouveau possible et de la reprise de l’activité économique qui fait vivre tout un chacun.

De nombreuses stars, martèlent le leitmotiv depuis deux semaines. C’est aussi le cas de Robert De Niro. Il met en garde tout le monde façon Jack Byrnes dans Mon beau-père et moi quand il s’adresse à Greg (Ben Stiller) : “Nous devons tous rester à la maison. Il faut arrêter la propagation de ce virus et nous ne pouvons le faire qu’ensemble. Il ne s’agit pas seulement de se protéger soi-même mais de protéger les autres toutes les personnes plus âgées que vous aimez. S’il vous plaît. Je vous tiens à l’œil”.

Étant donné le caractère de l’acteur, chacun est cordialement invité à s’en tenir à ses recommandations, faute de quoi il pourrait prendre la mouche et la jouer nettement moins amicalement. Par exemple à la manière de son “Are you talking to me ?” improvisé dans Taxi Driver. Vous voilà prévenus…