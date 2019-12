" Aider les autres, c’est bon pour la santé" , peut-on entendre dans la vidéo Facebook d’un David Jeanmotte ému, postée ce dimanche.

Dans le cadre des Restos du rire qu’il organise en février prochain et dont les bénéfices du spectacle seront reversés aux Restos du cœur belges, le relookeur et chroniqueur du Grand Cactus a offert son temps et sa générosité pour aider les plus démunis en ces fêtes de fin d’année. Au total, 140 repas ont été servis par Sandra Kim, Pauline Burlet, Miss Belgique Elena Castro Suarez mais aussi Jérôme de Warzée, Martin Charlier, James Deano, Ryad Merhy et on en passe. Au menu ? Un karaoké improvisé par Richard Ruben et Kody notamment. "À notre petite échelle, on a pu faire plaisir à 140 personnes , s e réjouit-il, les larmes aux yeux. Encore merci à Lorenzo du restaurant Mercato de Zaventem. Merci pour cet évènement qui était… nécessaire."