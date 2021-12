Ce fut une belle surprise cette semaine de voir apparaître la princesse Madeleine de Suède et sa famille au Palais royal de Stockholm pour accueillir la traditionnelle livraison de sapins de Noël offerts par les étudiants de la faculté des sciences forestières.

La roi Carl Gustaf et la reine Silvia de Suède pourront cette année réveillonner avec la famille au complet. Si leurs aînés la princesse héritière Victoria et le prince Carl Philip vivent à Stockholm, la benjamine la princesse Madeleine est installée depuis plusieurs années aux Etats-Unis. Après New York, la princesse âgée de 39 ans, s’est établie avec les siens en Floride.

La pandémie n’a pas facilité les contacts au-delà de l’océan. Aussi cet été, les retrouvailles avaient été chargées d’émotion. Mariée à l’homme d’affaires Christopher O’Neill depuis 2013, la princesse Madeleine est mère de trois enfants : Leonore (2014), Nicolas (2015) et Adrienne (2018). Initialement par volonté du roi Carl Gustaf, tous ses petits-enfants aujourd’hui au nombre de huit, ont été titrés prince de Suède en plus d’un titre ducal mais en octobre 2019, il fut décidé que seuls les deux enfants de la princesse héritière seraient encore prince de Suède, les autres étant prince en plus du titre ducal.

Malgré l’éloignement géographique, la princesse maintient vives les traditions suédoises à la maison, les enfants parlant d’ailleurs la langue.

La princesse n’est pas le seul membre d’une famille royale régnante à vivre à l’étranger. Au Danemark, le prince Joachim vit depuis deux ans à Paris, la princesse Martha Louise de Norvège voyage entre Oslo et Los Angeles où vit son compagnon, sans compter la princesse Mako du Japon installée avec son époux à New York, l’infante Cristina d’Espagne basée à Genève, le prince Amédéo de Belgique à Zurich, le prince Louis de Luxembourg à Paris et bien entendu les Sussex en Californie.

Comme un bonheur n’arrive jamais seul, la princesse Madeleine a été désignée vice-présidente d’honneur de la Childhood Foundation lancée en 1999 par sa mère pour la protection des enfants, et au sein de laquelle elle travaille pour le développement des projets internationaux.