Le prince Andrew n'avait plus vu sa mère, la reine Elizabeth II, depuis juillet dernier. Mais il semblerait qu'il lui ait récemment rendu visite à Balmoral pour aborder la question épineuse du scandale Jeffrey Epstein, explique The Sun.



"Le prince et la Reine ont beaucoup de choses à se dire", explique une source bien informée au Sun. "La Reine veut restée informée de tout ce qu'il se passe"

Pour rappel, le nom du prince a été cité à plusieurs reprises dans le dossier Epstein, du nom du milliardaire accusé d'avoir violé des jeunes filles mineures et de les avoir fait entrer dans un réseau de prostitution. En août 2019, Virginia Roberts, victime d'Epstein, sortait du silence et affirmait avoir eu plusieurs relations sexuelles avec le prince alors qu'elle n'avait que 17 ans. Pour se défendre, le duc d'York avait accordé une interview à la télévision qui avait tourné au fiasco. Il avait alors été contraint de faire un pas de côté et de se retirer de la vie publique. Âgé de 60 ans, le membre de la famille royale britannique se fait aujourd'hui très discret.