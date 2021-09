Invité sur France 2 dans l'émissionRichard Anconina a rendu hommage à la légende du cinéma français qu'est Jean-Paul Belmondo.

Partenaires dans l'iconique Itinéraire d'un enfant gâté, les deux acteurs se sont liés d'amitié grâce au film sorti en 1988. “On s’est rencontrés pendant le film, donc c’était d’abord un partenaire. Puis c’est devenu très vite un ami puisqu’on était en Afrique et qu’en Afrique, dans la brousse, les liens se tissent”, explique l'acteur à Laurent Delahousse.

Richard Anconina, proche de Bébel, a ensuite ajouté “Après l’Afrique on est restés amis et on a fait beaucoup de choses ensemble jusqu’à... jusqu’à y’a pas longtemps" avant d'évoquer comment il a appris la triste nouvelle...

“Le jour où on a appris le décès de Jean-Paul, j’ai été impressionné, saisi, sonné, comme des millions de gens. C’est compliqué de se dire qu’il n’est plus là”, a-t-il confié. “Malheureusement, à la fin, au bout du chemin, Jean-Paul était vraiment en souffrance. Cet homme qui a représenté le physique, la force... c’était très compliqué pour moi de le voir comme ça”.