Il y a aujourd’hui une telle peur des réseaux sociaux que vous savez ce qu’il s’est passé vendredi soir ? Un film dans lequel Richard Berry n’est qu’acteur, a été déprogrammé de France 3 au dernier moment ! C’est ça la présomption d’innocence ?", a déploré l’avocat de Richard Berry dans C à vous sur France 5. "C’est ça le respect qu’on doit aussi à la responsabilité des téléspectateurs qui sont tout à fait libres de ne pas ouvrir leur chaîne de leur téléviseur ou de ne pas regarder un film dans lequel joue Richard Berry. Voilà comment on lapide des gens !"

À l’heure où les témoignages à l’encontre du comédien qui fait l’objet d’une plainte pour "viols et agressions sur mineur de moins de 15 ans par ascendant et corruption de mineur" pleuvent - on ne compte plus les prises de position des proches de Coline comme Marilou Berry ou Josiane Balasko -, l’acteur de 70 ans a réagi en likant le commentaire de son avocat sur Twitter ainsi que celui de cet internaute qui disait ceci : "Surréaliste. On cloue au pilori, on efface un homme et sa carrière en dehors de tout procès et de toute condamnation judiciaire. Une autre forme de cancel culture en somme."

Cyril Hanouna : "Arrêtez de vous foutre de notre gueule"

" Si c’est cette raison qui est avancée, ça signifie donc que plus jamais aucun film où Richard Berry apparaît ne sera programmé sur le service public ?" Mais Maître Herve Temime n’est pas le seul à être en colère face à la déprogrammation du téléfilm La loi de Damien. L’animateur de Touche pas à mon poste dénonce aussi "le manque de courage de la chaîne". " Je vais vous dire ce que c’est !, a déclaré sur son plateau télé, Cyril Hanouna. C ’est de la démagogie et quand on ne sait pas quelle décision prendre, on se dit que la meilleure décision est d’enlever le téléfilm. Une fois de plus, ça montre le manque de courage. C’est un manque de courage énorme !"

Très remonté et agacé, l’animateur de TPMP a ensuite poussé un gros coup de gueule en découvrant que France 3 a promis qu’il ne s’agissait que "d’un report à une date ultérieure". "Mais arrêtez de vous foutre de notre gueule ! C’est bon, il a été déprogrammé !"