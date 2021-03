Raison de vivre de l’humoriste depuis 15 ans, courir lui permet aussi de tenir face à la crise qui l’empêche de jouer. "C’est mon médicament !"

"Je ne suis pas un sportif mais plutôt un gourmand qui court", sourit l’imitateur qui a déjà participé au marathon de New York (2 jours avant l’élection de Trump) et aux 20 km de Bruxelles. " J’ai juste ça, je me maintiens mais je n’ai jamais fait de performance de ma vie."

(...)