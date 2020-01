Un sexologue pour sauver leur mariage

"Kim Kardashian et Kanye West ont au moins une séance par semaine où chacun se livre sur ses frustrations face à un thérapeute qui leur donne des conseils sur la meilleure façon de s’ouvrir à l’autre et de mieux communiquer", peut-on lire sur Radar Online qui a recueilli l’information de source anonyme. À la suite de la naissance de leur quatrième enfant - Psalm - né d’une mère porteuse en mai 2019 et du soudain éveil spirituel de son rappeur de mari, le couple connaîtrait des problèmes d’ordre intime. "Le thérapeute leur donne des suggestions pour raviver la flamme dans leur vie sexuelle", apprend-on.