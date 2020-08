Cela fait seulement deux mois que l'emblématique Pierre-Jean Chalençon a quitté l'émission de vente aux enchères "Affaire Conclue", mais sa relation avec ses ex-collègues semble s'être déjà détériorée.

En effet, alors qu'il s'affichait très proche de la célèbre décoratrice Caroline Margeridon dans l'émission, Pierre-Jean Chalençon semble aujourd'hui en froid avec elle. C'est en tout cas ce que l'on peut déduire de commentaires publiés sur le compte Instagram du collectionneur excentrique, dans lesquels il la tacle violemment: "Je n’ai plus de news d’elle. La bonne copine lol. J’ai de nouveaux amis, mais il y a les ringards et les cafards, ça permet de nettoyer. (…) Quand on gratte le vernis... Je n’étais pas dupe, mais à ce point-là... La pauvre”.

Des propos qui n'ont pas plu à Caroline Margeridon, qui n'a pas tardé à réagir: “Je suis vraiment choquée par les mots et les insultes de Pierre-Jean que je viens de lire sur son Instagram: ‘ringard’, ‘cafards’... J’ai découvert dans le même temps qu’il s’amusait à m’insulter auprès de mes amis intimes allant même jusqu’à me traiter de salope ou de pute. Et pendant ce temps, il m’envoie des messages privés en affirmant que je suis ‘son amour’ et ‘son amie’”, a-t-elle expliqué sur le blog de son ami Jean-Marc Morandini.

S'est-il passé quelque chose entre le duo de choc de brocanteurs, ou est-ce un énième dérapage du collectionneur de Napoléon? Rien n'est moins sûr...