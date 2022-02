Elle ne fait rien comme tout le monde. Rihanna, 33 ans, attend son premier enfant et on peut compter sur la star pour bousculer encore et toujours les codes. Sa dernière tenue de grossesse le prouve.

La chanteuse a fièrement affiché son "baby bump" dans les rues de Santa Monica, dix jours après l'annonce de l'heureux événement. Comme dans les rues de Harlem, Rihanna a laissé apparaître librement son ventre rond, le couvrant de bijoux et d'un petit top couleur chair. Un large manteau à imprimé léopard faisait contraster le tout dans un mélange des genres dont elle seule a le secret. La veille, la native de La Barbade s'affichait dans un look de grossesse 100% noir original à souhait. Rihanna devrait accoucher durant le printemps 2022.