Rihanna est entrée à la 1729e position dans la liste des milliardaires de Forbes et devient par la même occasion la chanteuse la plus riche du monde. Elle a atteint une valeur nette de 1,7 milliard de dollars, selon le magazine.

La star mondiale devient la première Barbadienne à intégrer la liste des milliardaires de Forbes. D’après le magazine, la star de la pop et du R&B ne doit pas sa richesse à ses productions musicales mais au succès de ses entreprises dans le milieu de la mode et la beauté. À savoir sa ligne de cosmétiques Fenty Beauty et à sa marque de lingerie Savage X Fenty.



Elle s’était exprimée en septembre 2021 dans un entretien pour le New York Times sur son entrée dans le club très fermé des milliardaires. "C'est délicat parce qu'il est en réalité difficile d'accepter que vous en êtes là, parce que je sais d'où je viens. En même temps, ça fait du bien de pouvoir inspirer des jeunes femmes et des jeunes garçons, qui comme moi, viennent de milieux modestes, qui viennent de parents immigrés ou qui sont eux-mêmes immigrés, à être capable de faire ça."

Rihanna rejoint donc une liste prestigieuse qui compte aussi Kanye West, Kim Kardashian ou JAY-Z dans ses rangs.