"Trois anges" "Comment le gang a démarré le 'Black History Month'", a écrit la star dans une publication à l'attention de ses fans ce mercredi 2 février. Rihanna y pose dans sa salle de bain et affiche déjà un ventre imposant. Elle a en profité pour partager à nouveau les clichés viraux avec son rappeur de compagnon. "Trois anges", a notamment répondu Gigi Hadid, elle-même maman d'une petite Kai, dans les commentaires. La nouvelle photo affole déjà les compteurs avec 11 millions de "likes" en une poignée d'heures.



Nous ne sommes qu'en février 2022, mais c'est déjà la grossesse de l'année. Lundi dernier, Rihanna bouleversait son monde en se paradant avec son baby bump à l'air des les rues de Harlem, à New York, avec A$AP Rocky. Après l'annonce officielle et stylisée, la chanteuse de 33 ans a proposé une plongée un peu plus intimiste dans son quotidien de femme enceinte.