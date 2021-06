"Il vit dans une grotte"

Improbable, mais vrai. Après des rumeurs de plus en plus intenses Rihanna et le rappeur A$AP Rocky ont décidé d'officialiser en mai dernier et, désormais, ils ne se cachent plus. De passage à New York, le duo comptait s'offrir une virée en boîte de nuit. Mais le videur, qui n'a pas reconnu les deux stars internationales, en a voulu autrement. Pour le plus grand plaisir des internautes, à la fois estomaqués et hilares devant la vidéo de la scène.

"Tu ne sais pas qui elle est ?", semble même y répondre A$AP Rocky, médusé, pendant que Rihanna, toute de rose vêtue, tenter d'argumenter en riant jaune. La séquence a déjà vue plus de 2,5 millions de fois et a régalé la Toile.