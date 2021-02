Annoncée en mai 2019, la naissance à Paris, avec une équipe légère, en mode "start-up", l'activité prêt-à-porter est donc mise en pause. Son lancement avait pourtant fait sensation car il s'agissait de la première maison de mode créée ex nihilo au sein du groupe depuis Christian Lacroix en 1987.

Mais la crise sanitaire est passée par là, et si les trois autres branches créées par la star, Fenty Beauty puis Fenty Skin lancées en septembre 2020 (cosmétiques) et Savage X Fenty (lingerie) marchent "très fort", précise un porte-parole de LVMH, la partie prêt-à-porter (vêtements, lunettes et chaussures), elle, n'a jamais vraiment décollé.

La lingerie, grand succès de Rihanna

Le groupe de Bernard Arnault et sa partenaire vont désormais se concentrer sur les autres activités de la marque, la beauté et les soins mais aussi surtout la lingerie, qui remporte un franc succès et attire les investisseurs: une levée de fonds de 115 millions de dollars a été réalisée afin de soutenir le développement de Savage X Fenty, à laquelle a participé notamment le fonds américain L. Catterton, a annoncé LVMH la semaine dernière également.

Certains médias estimaient les ventes de Savage X Fenty en 2020 à 150 millions de dollars.

Depuis les Etats-Unis, Rihanna, qui est aussi une puissante "influenceuse" sur les réseaux sociaux et une investisseuse aguerrie, est très investie dans la gestion de ces activités, tandis que le prêt-à-porter, basé à Paris, était géré à distance. Et pour promouvoir sa marque, l'interprète de "Umbrella" sait qu'elle est la meilleure ambassadrice. Elle a donc publié un cliché sulfureux sur les réseaux sociaux où elle apparaît topless, la poitrine cachée par son bras...