"C’est scandaleux de voir comment @Rihanna se moque honteusement de notre Dieu bien-aimé #Ganesh", a notamment tweeté Ram Kadam, un parlementaire membre du parti nationaliste du Premier ministre Narendra Modi, dans des propos rapporté par Belga. "Cela montre à quel point elle n’a aucun respect pour la culture et les traditions indiennes." Le Conseil mondial hindou (Vishva Hindu Parishad, VHP), proche du parti nationaliste, a déposé des plaintes pour forcer la main de Twitter et Facebook dans le but retirer le cliché de leurs plateformes et d'appliquer des mesures contres les comptes de la star.



Quand un accessoire à première vue anodin provoque une polémique nationale. Afin de promouvoir sa marque de lingerie Savage x Fenty, Rihanna est apparue topless sur les réseaux sociaux , simplement vêtue d'un short de sport mauve et d'un pendentif à tête d'éléphant. Ce dernier représente en réalité Ganesh, la divinité la plus populaire d’Inde. Et ce mélange n'a pas été au goût du gouvernement indien, déjà échaudé par sa récente prise de position en faveur des agriculteurs contre des réformes agricoles dans le pays.