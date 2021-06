À défaut de pouvoir s’en mettre plein les oreilles, les fans de la bomba de la Barbade peuvent s’en mettre plein les yeux. Un petit tour sur le compte Instagram badgalriri de la chanteuse et le tour est joué. Au choix, elle se présente en body transparent ou robe rouge guère plus habillée pour Vogue Italie. Ou en lingerie jaune et mules à fourrure… Un petit coup de pub pour sa propre ligne de sous-vêtements, évidemment, qui a le don de faire en sorte que personne ne l’oublie. Le temps peut-être aussi d’enfin finir cet album tant attendu…