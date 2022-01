"J'étais bien trop célèbre"

"Je ne l'ai jamais dit, mais on avait mis un contrat sur ma tête. Je n'en ai jamais parlé publiquement auparavant. C'est fini maintenant", a glissé l'ancien membre de Take That, précisant que "des amis" empêcher que cela arrive. "Ce truc est l'aspect caché de la célébrité. À un moment de ma vie, j'étais bien trop célèbre, genre Michael Jackson. Je suis devenu célèbre quand j'avais 17 ans, j'étais dans un 'boys band' à 16 ans et le groupe a décollé", a-t-il estimé, avant de philosopher sur les dérives de la célébrité. "La célébrité extrême et le succès extrême vont de pair avec l'anxiété, la dépression et les maladies mentales. Il y a plusieurs niveaux de célébrité et chacun vous affecte différemment", a-t-il tranché.

Par le passé, Robbie Williams a souvent souffert de dépression qu'il noyait dans l'alcool et les drogues. "Je sais qu'avoir des enfants m'a permis de me débarrasser de mes mauvaises habitudes", confiait-il dans le Parisien en 2020.

Une anecdote qui fait froid dans le dos. La célébrité a un prix et Robbie Williams était à deux doigts d'en payer le prix fort. Le chanteur britannique de 47 ans s'est confié sur le tueur à gages qui voulait mettre fin à ses jours quand il était au sommet.