Son père ne jurait que par le ballon rond, ella a choisi la mode. Carla, la fille de 27 ans de l'ancien footballeur David Ginola, n'allait donc pas rater la Fashion Week parisienne. Malgré la concurrence d'Eva Jobs et d'autres "filles de", la Française est parvenue à taper dans l'oeil des médias anglo-saxons lors du défilé Etam.

"La sublime fille mannequin de David Ginola laisse peu de place à l'imagination dans une robe étrange à sequins en disques", a noté le Sun, à la fois intrigué et subjugué par son apparition dans la capitale. Même son de cloche du côté du Daily Mail où sa robe asymétrique a fait grand bruit. Comme le rapporte Madame Figaro, sa tenue noire et argentée est signée Nué Studios et coûte un peu plus de 900 euros. Avec ce nouveau coup d'éclat, Carla marche un peu plus dans les pas de sa mère Coraline Delpin, elle-même ancien mannequin.