Entre Robert De Niro et le président des États-Unis, c’est tout sauf une histoire d’amour.

L’an dernier, lors de la cérémonie des Tony Awards, l’acteur avait déjà exprimé publiquement tout le dégoût que lui inspire Donald Trump en lançant à l’assistance deux "Fuck Trump !" Ce dernier avait répliqué sur Twitter en qualifiant le comédien d’individu au QI très bas. Dimanche, sur CNN, De Niro a remis le couvert en traitant le résident de la Maison-Blanche de taré. "Une partie de lui est tout simplement folle, a-t-il insisté. Nous devons le mettre dehors !" On imagine l’intéressé répondre par "You’re talkin’ to me ? Who the fuck you think you’re talking to ?" ("C’est à moi que vous parlez ? À qui croyez-vous parler ?"), célèbre réplique de Taxi Driver signée… Robert De Niro, bien entendu.