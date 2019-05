Dans quel état d’esprit étiez-vous lorsque vous avez retrouvé l’armure de Iron Man pour cet épilogue de Avengers ?

"La question, c’est plutôt ‘ai-je pris plaisir à retrouver Iron Man ?’ La réponse est ‘oui’ ! J’ai toujours aimé cette dualité, cette souffrance qui est en lui ! Au fond, c’est un personnage qui me ressemble. Comme moi, en effet, il a dû se battre contre des démons intérieurs. Comme moi, il a dû se remettre en question !"

Vous étiez donc l’acteur rêvé pour l’incarner ?

"Je l’ignore ! Ce que je sais en revanche, c’est que Tony Stark/Iron Man est un homme d’une rare sensibilité, un écorché vif ! Il faut avoir un vécu derrière soi, quelque chose à délivrer pour incarner un tel homme. Bref, pour ce dernier opus, je me suis encore plus impliqué car je ne voulais pas décevoir ces millions de gamins qui vont claquer leur argent de poche pour venir me voir au cinéma. J’ai une responsabilité envers eux !"

