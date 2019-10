Discographiquement muet depuis plus de dix ans, The Cure devrait prochainement déferler sur la planète rock si on en croit son chanteur.

Car ce n’est pas un, ni deux albums qui sont en préparation, mais trois ! Robert Smith l’a confié dans une interview accordée en Espagne. Le premier d’entre eux devrait être disponible pour Noël au plus tard, a-t-il dit, et sera très sombre. Le deuxième est déjà bien avancé et s’annonce plus puissant. Quant au troisième, toujours d’après le chanteur, il sera plus expérimental, basé sur des sons qui nous entourent au quotidien et auxquels nous ne prêtons plus attention. Les fans trépignent d’impatience et seraient déjà comblés avec une seule nouvelle plaque, eux qui attendent cela depuis 2008.