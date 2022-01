"Les enfants, je suis ravi d’apprendre que la politique n’est plus ce truc ennuyeux et triste auquel nous étions habitués", déclare Rocco Siffredi dans une vidéo Instagram ironique, postée il y a 6 jours en plein tournage d'un film pornographique. "Donc à la lumière des nouvelles ouvertures dans le monde du porno, dont vous savez que je suis un exposant affirmé: Je postule officiellement pour le poste de Président de la République". Voici, en quelques mots, l’appel ironique lancé sur Instagram par l'acteur à la veille du vote pour le successeur de Sergio Mattarella à la présidence. Et de conclure par une provocation comme il en a le secret. "Au fond, on sait que j’ai fait plus de bien au pays que tous les politiciens".

"Ça fait 30 ans que je me casse le dos pour vous amuser"

Trois jours plus tard, la star du porno de 47 ans déclare alors officiellement, toujours sur Instagram et en vidéo. "Les enfants, vous êtes fous, j’ai accueilli avec un immense plaisir vos très nombreux messages, vous m’avez écrit en milliers, que dire : INCROYABLE. Merci beaucoup beaucoup. Merci à vous et après le renoncement de notre très grand président, j’ai donc décidé d’aller de l’avant et de formaliser officiellement ma candidature au poste de Président de la République italienne. Ça fait 30 ans que je me casse le dos pour vous amuser, j’ai fait plus de bien à ce pays qu’aucun autre politicien de l’histoire. Alors aidez-moi à réaliser enfin ce rêve en partageant cette vidéo sur tous vos réseaux sociaux. Nous lançons ENSEMBLE la campagne : "Rocco Presidente"

Et de conclure avec un jeu de mot... forcément à connotation sexuelle. "Car au fond de toi, qu’y a-t-il de mieux après le grand Mattarella qu’un bon rouleau à pâtisserie (la traduction de "mattarello" en italien, Ndlr.) !"