"Que tu sois dans le showbiz ou non, si tu as envie de tomber dans le côté obscur… tu le feras, assure Roch Voisine, que l’on dit parfois trop rangé. Le succès va te donner des opportunités, te tenter et rendre accessible, voire justifier, le côté sexe, drogue et rock’n’roll. Mais si vous saviez le nombre de médecins, sportifs ou gars de la Bourse qui sont cokés ! Honnêtement, je pense qu’ils sont pires. Moi, je ne suis pas comme ça, je suis chanceux."

C’est d’ailleurs ce qu’il essaye d’enseigner à ses fils Alix-Elouan (13 ans) et Kilian (15 ans).