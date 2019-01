Le 5 janvier, Big Rom avait célébré un but en mettant son pouce en bouche.

"The Sun" indique que le diable rouge Romelu Lukaku est devenu papa pour la première fois. L'attaquant est très discret sur sa vie privée mais selon le tabloïd britannique Romelu Lukaku est papa d'un petit garçon prénommé Romeo.

The Sun précise que c'est pour assister à l'accouchement de sa compagne Sarah Mens aux USA qu'il n'a pas été repris par Ole Gunnar Solskjaer lors d'un match de Cup. Après avoir marqué contre Reading quelques jours plus tard, Romelu Lukaku avait célébré son but en mettant son pouce en bouche.

On comprend mieux pourquoi maintenant.