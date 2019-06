Au début du mois d'avril, une terrible rumeur venait secouer la famille royale britannique. Le prince William aurait trompé Kate Middleton. Sa maîtresse serait une amie proche du couple prénommée Rose Hanbury . Selon certaines sources, la tromperie aurait eu lieu pendant la troisième grossesse de Kate.





Depuis ces révélations, Kate et Williams sont apparus à de nombreuses reprises en public, proches et souriants. Ce fut le cas le week-end dernier lors de la parade Tropping the colour. Accompagnés de leurs trois enfants, ils se sont montrés complice.





The Sun, les rapports entre Rose Hanbury et son époux depuis 10 ans, le Marquis de Cholmondeley, David Rocksavage, se sont dégradés depuis quelques semaines. Des sources proches avancent que le Marquis est très souvent en déplacement à l'étranger pour son activité professionnelle, délaissant sa femme et leurs trois enfants. Du côté de Rose Hanbury, c'est plus compliqué. Les plus fins observateurs ont remarqué que la trentenaire ne portait plus son alliance. Selon le tabloïd britannique, les rapports entre Rose Hanbury et son époux depuis 10 ans, le Marquis de Cholmondeley, David Rocksavage, se sont dégradés depuis quelques semaines. Des sources proches avancent que le Marquis est très souvent en déplacement à l'étranger pour son activité professionnelle, délaissant sa femme et leurs trois enfants.





Une apparition remarquée lors d'un banquet





Toujours selon The Sun, Rose Hanbury traverserait une difficile période : " C’est très éprouvant pour Rose et elle n’a pas trouvé facile de savoir qu’elle fait l’objet de commérages tout simplement parce qu’elle s’est nouée une bonne amitié avec le duc et la duchesse de Cambridge". La jeune femme s'est cachée dans un premier temps dans sa demeure de Hougton Hall, avant de se montrer.





Le 4 juin dernier, elle était d'ailleurs conviée à Buckingham Palace pour un banquet organisé à l'occasion de la venue de Donald Trump en Grande Bretagne. Banquet auquel Kate Middleton était elle aussi conviée. La venue de Rose Hanbury n'avait rien d'étonnant. Son époux fait partie des plus grands officiers d'Etat au Royaume-Uni. C'est lors de cet événement que la jeune femme ne portait plus son alliance.