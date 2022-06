Si les quatre grandes journées de festivités officielles du Jubilé de platine de la reine Elizabeth sont passées, le pays continuera à vibrer encore tout cet été pour les 70 ans de règne de la souveraine. Un dessin a particulièrement retenu l’attention cette semaine. Il s’agit d’une très émouvante illustration d’Eleanor Tomlinson qui montre la reine Elizabeth de dos, donnant la main à l’ours Paddington (avec qui elle avait interprété une saynète pour le lancement du concert du Jubilé) talonnée par un corgi qui traîne avec sa queue des décors de pavoisement.

A vos agendas donc pour trois expositions. Du 7 juin au 26 septembre 2022, le château de Windsor accueillera l’exposition "The Queen’s coronation" consacré au couronnement d’Elizabeth II en 1953. Du 3 juillet au 25 septembre 2022, le palais de Holyroodhouse à Edimbourg présentera l’exposition "Platinum Jubilee display" avec les tenues portées par la reine lors de ses jubilés d’argent, or et diamant. Et enfin du 22 juillet au 2 octobre 2022, le palais de Buckingham présentera l’exposition "Platinum Jubilee : The Queen’s accession" avec des portraits officiels de la reine Elizabeth tout au long de son règne et les bijoux portés sur ces photos.