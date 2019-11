Il n’y a pas un seul jour sans que l’un ou l’autre des enfants Windsor n’apparaisse dans les médias.

Cette semaine, le Daily Mail s’est demandé à quoi ressembleraient les enfants des princes William et Harry dans 20 ans. Ils n’ont pas eu besoin d’avoir recours à des spécialistes en la matière : quelques photos dans l’appli Cosmetify et voici que sont apparus Archie, Louis, Charlotte et George avec deux décennies de plus. On espère que les prédictions à voir sur le site du tabloïd ne seront pas conformes à la réalité à venir. George, par exemple, ressemble au Ken de Barbie… raté.