Rebondissement cette semaine dans le procès qui oppose le prince Ernst August de Hanovre à son fils aîné le prince héritier Ernst August Jr. Le prince avait cédé à son fils le château de Marienbourg 2004 ainsi que le palais de Herrenhausen et le château de Calenberg.

En 2018, le prince héritier prit la décision de vendre pour un euro symbolique le château de Marienburg au land de Basse-Saxe, indiquant qu’il lui était impossible de faire face au coût d’entretien et de restauration qui étaient évalués à 27 millions.

Dans la foulée, prince mit en vente aux enchères pas moins de 20.000 objets de la collection de la famille de Hanovre. Cette vente rapporta 44 millions. Le prince n’a pas réinjecté cette coquette somme dans le trust familial d’où l’ire du prince Ernst August père qui voyait ainsi le joyau de son patrimoine cédé et son contenu vendu sans en tirer profit.

La querelle quant à la gestion des biens familiaux est telle entre père et fils que le prince n’assista pas au mariage d’Ernst August avec Ekaterina Malysheva en 2017 à Hanovre. Il ne connaît pas non plus ses trois petits-enfants Elisabeth, Welf August et Eléonora.

Toujours marié à la princesse Caroline de Monaco malgré plus d’une décennie de séparation, le prince vit à présent la plus grande partie de l’année à Madrid. Il n’est pas rare de le croiser aux terrasses des restaurants près du Palais d’Orient avec sa compagne espagnole Ana Stilanopoulos. Son autre fils le prince Christian vit aussi dans la capitale espagnole. Il conserve avec lui des liens, jouant au grand-père attentionné dans le parc du Retiro avec le prince Nicolas et la princesse Sofia.

L’audience de ce 24 mars aurait dû donner le coup d’envoi à ce procès tant attendu mais tout a été reporté car dans l’intermède le prince a cédé sa demande à une firme de recouvrement EAH BetriebsgmbH de Salzbourg. Affaire à suivre…