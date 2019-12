"J’ai trop bu ce soir-là et je regrette mon comportement. J’aurais dû savoir que c’était inadapté", a écrit le chanteur sur ses réseaux sociaux suite à la diffusion d’une photo de lui main dans la main avec l’actrice Alisha Wainwright à La Nouvelle-Orléans.

Marié avec Jessica Biel depuis sept ans, avec qui il a eu un fils nommé Silas (4 ans), Justin Timberlake s’est excusé pour faire taire les rumeurs d’infidélité. "Ce n’est pas l’exemple que je veux donner à mon fils " , explique celui qui tourne le film Palmer avec Alisha Wainwright, qui nie aussi toute relation avec lui. "Je m’excuse auprès de ma merveilleuse épouse et de ma famille pour cette situation embarrassante. Je continue de m’efforcer d’être le meilleur père et le meilleur mari possible. Ce n’était pas le cas dernièrement."