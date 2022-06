C'est l'un de ces films qui ont le don de rendre les fans du 7e art perplexes avant même leur sortie. Hollywood a décidé de s'inspirer de la mythique poupée Barbie pour un long-métrage qui s'annonce pop et décalé. Heureusement pour les studios, Margot Robbie et Ryan Gosling ont décidé de croire à ce projet farfelu. Et une première photo de l'acteur dans la peau plastifiée de Ken vient d'être révélée.

Blond peroxydé, abdos en béton armé, lèvres glossy, caleçon qui fleure bon l'egotrip... la carte kitsch semble avoir été jouée à fond et on peine a reconnaître l'Américain ténébreux de Blade Runner. Le cliché a rapidement fait le tour des réseaux sociaux et même Eva Mendes n'a pas boudé son plaisir. "Tellement drôle. Tellement bon. Je suis tellement impatiente que vous voyiez ça…", a écrit la compagne de l'acteur sur Intsagram. "C'est mon Ken", a-t-elle tenu à préciser à l'aide d'un hashtag. La date de sortie est prévue pour juillet 2023.