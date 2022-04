Ce n'est plus un secret, Angèle est devenue une star interplanétaire. Ce lundi, elle a posté sur Instagram des photos d'elle qui pose pour un magazine bien connu aux États-Unis: "Office". Ce magazine new-yorkais se concentre essentiellement sur la culture, la mode et la musique.

Son premier disque "Brol" lui avait déjà valu une certaine reconnaissance à l'étranger. C'est également le cas de son dernier album "Nonante-cinq" qui a trouvé son public au Pays de l'Oncle Sam.

Dans cette interview résolument positive, elle aborde plusieurs thèmes comme ses inspirations, sa façon de percevoir la musique et le monde dans lequel la chanteuse vit. "Ce qu'Angèle fait, en somme, c'est un travail d'amour mêlé à une recherche intense et à la mise à l'épreuve de son corps pour la performance", estime le magazine. "Originaire de Belgique tout en assumant ses racines francophones, sa musique a gagné en popularité dans le monde entier. Son son a véritablement démontré que la langue transcende la compréhension de la musique tant qu'elle s'aligne sur les sentiments que l'on partage."

Ses fans ont forcément apprécié les clichés qu'elle a partagés. "Une reine", "Tout simplement magnifique", "Incroyable" sont les superlatifs les plus utilisés en commentaires. Le 20 avril prochain, la chanteuse de 26 ans entamera sa tournée du côté de Reims. Elle arpentera toute la France, mais sera aussi présente en Belgique en mai et au mois de décembre.

Mais ce n'est pas tout. La star fera également la première partie de Dua Lipa à Londres les 2 et 3 mai prochains. Les deux chanteuses se connaissent bien pour avoir enregistré la musique "Fever" qui a connu un énorme succès et ce n'est pas la première fois qu'elles se produiront ensemble sur scène. Le 1er mars dernier, Dua Lipa avait déjà invité l'interprète de "Tout oublier" pour faire danser le Madison Square Garden de New York en duo.