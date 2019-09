La chanteuse française interprète de "Dieu m'a donné la foi", craint "un véritable danger", selon Cyril Hanouna, qui donne l'information dans TPMP ce jeudi soir. Des policiers ont débarqué dans les studios de C8 pour tenter de retrouver l'artiste ayant connu le succès dans les années 90'. Dans TPMP, l'animateur Cyril Hanouna explique: "Un avis de recherche a été placardé dans tous les commissariats de la région parisienne. Ils pensaient qu'elle était en plateau et sont donc venus la chercher, afin de la protéger. On pense que c'est pour ça qu'elle n'est pas venue et a préféré nous parler par téléphone. On espère vraiment qu'elle est à l'abri et hors de danger, car elle est activement recherchée par la police."

On l'écrivait il y a peu, Ophélie Winter vit actuellement une passe difficile. Mais désormais, le ton est plus grave. "Un enquêteur a même dit : ’Un ex-compagnon d’Ophélie Winter veut sa peau’. Nous souhaitons la protéger car des éléments probants nous laissent à penser que sa vie est vraiment en danger. C’est assez grave", a poursuivi l'animateur de C8.