C’est sans conteste l’un des films les plus attendus de l’année. La sortie du biopic de Pablo Larrain, dont les premières images viennent d’être dévoilées, est prévue dans les salles obscures américaines le 5 novembre prochain. Son pitch ? Retour en décembre 1991, lorsque Lady Diana décide de quitter le Prince Charles. Les fêtes de fin d’année, célébrées par la famille royale au domaine de Sandringham, vont en effet mal se passer…

Après les remarquables prestations d’Emma Corrin, nominée aux Emmy Awards pour la quatrième saison de The Crown, et Elizabeth Debicki, qui remplace Corrin dans la cinquième saison de la série Netflix, le réalisateur de Jackie (une Kennedy interprétée par Nathalie Portman en 2016) a jeté son dévolu sur une comédienne américaine. En effet, c’est Kristen Stewart (Bella dans Twilight) qui enfile le costume de Diana Spencer. Un choix décrié… jusqu’à ce jeudi avec la mise en ligne de la bande-annonce. "Elle s’en sort très bien : le langage corporel, les manières, le look de Diana", peut-on lire en commentaire. "Sa voix est exactement celle de Diana", "Son accent est incroyable ", pouvons-nous encore lire sur YouTube. Certains y voient même une consécration pour l’actrice américaine. "Personne ne peut l’arrêter, Kristen Stewart va avoir l’Oscar." L’engouement envers le biopic de Pablo Larrain se confirmera-t-il dans les salles ? Réponse dans quelques jours où le film sera présenté à la Mostra de Venise.