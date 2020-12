"Derniers jours de 2020. Je n’ai jamais été aussi reconnaissante d’être en bonne santé et en contact avec la nature", a écrit la célèbre actrice mexicaine, bien consciente de son privilège et résolument tournée vers des horizons meilleurs. Likés plus d'un million de fois sur Instagram, les clichés ont fait réagir ses 16 millions de followers. "Vous avez l'air si jeune", "vous ne vieillissez donc jamais", "magnifique !", peut-on notamment lire dans les commentaires.

Rien de tel qu'une plage paradisiaque pour accueillir l'année 2021 à bras ouverts. Et c'est justement ce que Salma Hayek a prévu de faire. À 54 ans, la femme de l'homme d'affaires français François Pinault a subjugué ses fans en publiant des photos en bikini mauve au bord d'une mer turquoise.