En cette période pandémique toujours aussi mouvementée, Salvatore Adamo n’a pas peur de dire qu’il s’est fait "vacciner trois fois". "J’ai eu ma 3e dose il y a 5 jours, nous confesse le chanteur de 78 ans, qui nous a reçu chez lui et qui sera en concert le 7 janvier prochain au Cirque Royal de Bruxelles. "J’estime que c’est un acte civique de faire passer la collectivité avant sa petite personne. Chacun voit midi à sa porte mais, par les temps qui courent, j’estime que se faire vacciner est un acte de civisme."

L’artiste italo-belge, qui ne sait pas ce qu’il fera s’il devait prendre sa retraite, ne compte pas pour autant se reconvertir en politique en ces temps difficiles. "En politique peut-être pas, mais en humanitaire oui !, conclut celui dont le premier concert de 2022 sera au profit des solutions d’accueil pour enfants polyhandicapés du CREB et à l’initiative du Rotary Club (billets en vente sur ticketmaster et via www.rotary-creb.be). Je suis toujours ambassadeur bénévole de l’Unicef, même si je ne vais plus sur le terrain comme avant. Mais cette fonction a été une phase de réconciliation de ma conscience après avoir inauguré une pompe à eau potable au Vietnam et distribué des doses de vitamines D suite à la pénurie qui amenait une forme de cécité chez les enfants. Avec le ministre de la défense de l’époque, André Flahaut, on a aussi apporté 12 millions de doses de vaccins anti-polio en Afghanistan et au Pakistan. J’aime être utile concrètement plutôt que de vendre du vent."