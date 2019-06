“Sur scène, les gens m’autorisent la différence. Dans la vie, mes cheveux génèrent de l’admiration mais aussi de la haine", annonce-t-elle sur son compte Twitter.

"Aujourd'hui, c'est un putain de connard qui s'attaque à mes cheveux. Je suis en terrasse et il veut me les arracher en gueulant que c'est une perruque". "Heureusement que je peux me défendre car on peut difficilement compter sur les gens pour réagir" explique-t-elle.

Elle conclut son texte par un puissant rappel à dénoncer toutes les formes de discriminations:

“Pour tous ceux qui subissent le racisme, l’homophobie, antisémitisme, la haine d’être habillé, maquillé ou de manger différemment, défendez-vous, appelez les flics, dénoncez... ou apprenez à vous défendre. Même si ignorer est souvent la plus puissante des armes.”

Espérons que la publication de la chanteuse permettra à certains d'ouvrir les yeux sur un problème qui n'est encore que trop présent au 21e siècle.