Sandrine Corman fêtera ses 40 ans confinée avec son mari et ses enfants.

Ce dimanche, Sandrine Corman passera le cap de la quarantaine… confinée ! L’animatrice qui avait prévu de faire une "grosse fiesta" pour fêter ses 40 ans est contrainte de reporter les festivités. "Je suis triste. C’est vraiment un anniversaire que je voulais fêter avec mes amis et ma famille. On le fera plus tard, j’espère, mais ça sentira un peu le réchauffé…", regrette celle qui a dû revoir son programme. "On le fera entre nous à la maison. Il paraît que Michel m’a prévu une surprise. J’ai hâte de savoir ce qu’il en est !"

(...)