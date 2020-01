C’est avec des étoiles dans les yeux que Sandrine Dans et sa fille, Inès, sont arrivées, il y a quelques jours, dans les coulisses de Disney on Ice : 100 ans de magie à Lyon (show qui passera à Forest National en février prochain). Amatrices du spectacle depuis des années et véritables férues des productions Disney, le duo mère-fille a découvert, le temps d’un après-midi, l’envers du décor de ce monde magique, de la tringle supportant tous les costumes aux décors à monter en passant par la salle de maquillage et la préparation des patineurs. Un moment exceptionnel que les téléspectateurs pourront découvrir ce samedi 25 janvier dans Good News sur RTL-TVI.

Ensemble, elles ont même reçu un cours particulier donné par une patineuse artistique faisant partie de la troupe de Disney on Ice. "Elle nous a donné le même cours qu’elle donne aux débutants. C’était vraiment impressionnant de patiner sur l’immense glace de Disney on Ice . Elle m’a mise en confiance, moi qui n’avais plus mis les pieds dans des patins depuis longtemps. À la fin de notre cours, Mickey et Minnie sont venus nous rendre visite. Une fois qu’on les a vus, on a oublié où on était, on a oublié qu’on avait des patins. On voulait juste leur faire des câlins", explique Sandrine Dans.

(...)