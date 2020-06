Pour sa 7e édition, le Brussels Yoga Day se fera, exceptionnellement, étant donné les mesures sanitaires, en petit comité au pied de l’Atomnium de Bruxelles, ce dimanche. Pour faire partager les bienfaits du yoga au plus grand nombre, un plan B a toutefois été mis en place. Ceux et celles qui voudront participer à une séance d’une heure (de 10 h à 11 h) pourront le faire en direct via RTL Play et les pages Facebook de RTL-TVI et Bel RTL.